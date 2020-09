Der Hegering Herrlichkeit Lembeck und Dorsten e.V. bietet über die Kreisjägerschaft Hubertus Recklinghausen allen jagdlich und an der Natur Interessierten ab Oktober 2020 Vorbereitungslehrgänge für die Jägerprüfung 2021 an.

Der Langzeitkurs beginnt am 13. Oktober 2020 und endet mit der Prüfung am 19. April 2021. Der Intensivkurs startet am 26. März 2021 und erstreckt sich über die Osterferien.

Beide Kurse finden im Kreis Recklinghausen (Marl, Dorsten) statt. Die staatliche Prüfung wird von der zuständigen Unteren Jagdbehörde des Kreises durchgeführt.

„Was bedeutet eigentlich 'aufbaumen'? Oder was sind Boviden? Oder wie gestaltet man Lebensräume? Auf diese und noch viele weitere Fragen werden die Teilnehmer des Jungjägerkurses bald Antworten haben“, so Kreisjagdberater und Hegeringleiter Wildmeister Hermann Wolff.

Die zukünftigen Jungjäger werden in Unterrichtseinheiten auf die vier Fachgebiete

Wildbiologie (Tierarten und Lebensräume), Jagdbetrieb (Wildhege, Jagdarten, Jagdhunde, Wildbretverarbeitung), Waffenhandhabung und -technik und Recht (Jagd- und Waffenrecht, Tier- und Naturschutzrecht) intensiv vorbereitet. „Zudem werden die Absolventen in den nächsten Monaten regelmäßig auf dem eigenen Schießstand am Freudenberg das jagdliche Schießen trainieren“, weiß Wolff zu berichten.

Die Jägerschaft bietet allen Teilnehmern des Langzeitkurses eine fundierte und praxisorientierte Ausbildung an, vermittelt von erfahrenen Referenten und Ausbildern.

Die gleichen Lerninhalte, die bundeseinheitlich auf mindestens 130 Stunden festgelegt sind, inklusive der prüfungsrelevanten Zertifikate werden den Teilnehmern des Intensivkurses durch einen erfahrenen Berufsjäger vermittelt.

Aufgrund der anhaltenden Hygienevorschriften sind die Plätze in beiden Kursen limitiert, Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Nähere Informationen in der Geschäftsstelle der Kreisjägerschaft Recklinghausen, Börster Weg 20, 45657 Recklinghausen, Tel.: 02361/103570, E-Mail: info@kreisjaegerschaft-recklinghausen.de.

Eine Informationsbroschüre kann in der Geschäftsstelle angefordert oder im Internet unter kreisjaegerschaft-recklinghausen.de in der Rubrik Jägerausbildung heruntergeladen werden.

Quelle: Hegering Herrlichkeit Lembeck und Dorsten e.V.