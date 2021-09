Drei Jahre intensives Lernen haben sich ausgezahlt und nach den praktischen, schriftlichen sowie mündlichen Examensprüfungen kann verkündet werden: 52 Schüler haben ihr Können in der professionellen Pflege erkrankter und hilfsbedürftiger Menschen erfolgreich unter Beweis gestellt.

Praktisch ausgebildet wurden die Schüler des St. Elisabeth Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe am Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus, am Bottroper Marienhospital, am Oberhausener St. Clemens-Hospital sowie am Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen.

Bernd Borgmann, Leiter des Bildungsinstituts, sowie Lehrer und Mitarbeiter konnten den überglücklichen, neuen Pflegekräften in einer Feierstunde mit Wort-Gottesdienst ihre Zeugnisse überreichen, bevor dieser erreichte Meilenstein gebührend von den frisch Examinierten gefeiert wurde. Weitere Informationen zur Karriere im KKRN-Klinikverbund, zu dem das Dorstener St. Elisabeth Bildungsinstitut gehört, finden Interessierte unter www.kkrn-karriere.de.

Folgende Absolventen freuen sich über das bestandene Examen:

St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten

Carolin Arndt, Nursena Arslan, Dominik Büchler, Elisabeth Drees, Marie Gerling, Malte Holtbecker, Carina Jonker, Büsra Koc, Tom Köhl, Elisa Meyer, Kimberly Neum, Soji Padinjarevettil, Lena Richert, Leon-Frederik Rosen, Vera Ruhnau, Marlon Schwarten, Nermin Üzmez, Sandro Vogelsang, Maren Wendland und Carmelina Zapalla.

Marienhospital Bottrop



Fatma Bayram, Jörn, Kersten, Selen Mutaf, Aslihan Ören, Miray Özdemir, Eliza Pernak, Jana Schäfer, Laura Schraven, Eva-Lotte Spieß und Kai-Philip Weckmann.

St. Clemens-Hospital Oberhausen



Ghaith Aleid, Sanida Bosnjakovic-Tusonovic, Merve Bucut, Meryem Bucut, Luca Daskewitz, Angelique Körner, Laura Korthauer, Alexander Krenn, Pauline Sandmann, Patrick Skolik, Süheda Solmaz, Celine Tetzner und Dilara Üstüntas.

St. Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen-Süd

Adnan Ayoubi, Michelle Greve, Hüseyin Karatas, Michalina Krysciak, Kristin Kulikov, Dennis Langer, Tim Peine, Kira Schubinski und Büsra Uslu.

Quelle: KKRN