Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel und die beiden LEADER-Regionen „Lippe – Issel – Niederrhein“ und „Niederrhein: Natürlich lebendig“ präsentieren als neues Projekt für die Region das erste Klimasparbuch für den Kreis Wesel, das vom Münchener Oekom-Verlag erstellt wurde. Mit dem Buch erhalten die Bürgerinnen und Bürger ein kompaktes Nachschlagewerk zum klimafreundlichem Leben.

Die vielen hilfreichen Tipps werden durch Gutscheine aus der Region ergänzt, die auch dazu anregen sollen, etwas Neues auszuprobieren, um den Alltag nachhaltiger zu gestalten. In Schermbeck erhalten Interessierte das kostenlose Klimasparbuch am Empfang des Rathauses.

Die Auflage beträgt 15.000 Exemplare, die in den Rathäusern der Kommunen oder beim lokalen Klimaschutzmanagement erhältlich sind. Das Gutschein- und Ratgeberbuch bietet Bürgerinnen und Bürgern Klimatipps in den Kategorien „Bauen und Wohnen“, „Ernährung“, „Konsum“ sowie „Mobilität“ aus ihrer Region. Neben diesen allgemeinen Tipps enthält das Buch auch Gutscheine von lokalen Unternehmen und Initiativen zu klimaverträglichem und nachhaltigem Lebensstil – um einen Anreiz zu geben, Neues auszuprobieren und den Alltag klimafreundlicher zu gestalten.

„Durch tägliche Meldungen und Informationsüberflutungen führt das Thema Klimaschutz bei vielen Menschen aktuell zu einer Überfrachtung, sodass das Klimasparbuch als netter, kleiner Ratgeber für den Alltag guttut.“ findet Thomas Heer, der sich auch sehr gefreut hat, dass sich im Gutschein-Teil des Buches auch mehrere Schermbecker Unternehmen beteiligt haben.

Hintergrund:

Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel ist eines der größten und erfolgreichsten Klimabündnisse in NRW. Seit mittlerweile 10 Jahren arbeiten alle 13 Kommunen, der Kreis Wesel sowie die ständigen Partner KompetenzNetz Energie Kreis Wesel, die EnergieAgentur.NRW und die Verbraucherzentrale NRW im Bereich Klimaschutz zusammen. Einmalig in NRW ist, dass alle Kommunen eines Kreises sowohl ein kommunales Klimaschutzkonzept vorweisen, als auch eine Personalstelle für Klimaschutzmanagement vorhalten. Die Kommunen organisieren über das Bündnis mittlerweile diverse kreisweite Gemeinschaftsprojekte, z.B. Ökoprofit, Energiesparen und Klimaschutz in Bildungseinrichtungen, ein Forschungsprojekt zur regionalen Klimafolgenanpassung, usw.

Laut Geschäftsordnung des Klimabündnisses der Kommunen im Kreis Wesel rotiert der Vorsitz jährlich. Am Freitag, 13. Dezember 2019 wurde der Vorsitz von Neukirchen-Vluyn an die Stadt Rheinberg übergeben. Für das nächste Jahr ist geplant, dass die Gemeinde Schermbeck den Vorsitz übernimmt, sodass das Bündnis dann über Klimaschutzmanager Thomas Heer koordiniert wird.

Quelle: Gemeinde Schermbeck