Um die Verkehrssicherheit zu verbessern und Anschlüsse zu optimieren, passt die Vestische ab Mittwoch, 18. August 2021, die Fahrpläne von drei Linien in Bottrop, Dorsten und Recklinghausen geringfügig an.

In Bottrop startet die Linie 265 zukünftig montags bis freitags um 5.41 Uhr und 6.11 Uhr nicht wie bislang an der Haltestelle „Boyer Markt“, sondern bereits an der Haltestelle „Boy Bf“. Denn dort können die Fahrer*innen der Vestischen die Busspur verkehrssicher für die kurze Standzeit vor Fahrtbeginn nutzen.

Um einen besseren Anschluss für Fahrgäste zu gewährleisten, die abends mit dem Zug am Dorstener Hauptbahnhof ankommen, beginnt die letzte Fahrt der Linie 274 ab dem 18. August montags bis freitags vom „ZOB Dorsten“ um 21.09 Uhr und damit 16 Minuten später als bislang. Dadurch verschiebt sich auch die Rückfahrt ab der Endhaltestelle „Dorfstraße“ um vier Minuten auf 21.30 Uhr.

Zudem wird die Linie 214 am Recklinghäuser Hauptbahnhof zukünftig in Fahrtrichtung „Nordcharweg“ den neuen Bussteig 12 nutzen. Aufgrund noch laufender Bauarbeiten kann es allerdings zu einer Verzögerung der Umstellung um wenige Tage kommen. Die Vestische bittet alle Fahrgäste, die aktuellen Hinweise vor Ort zu beachten.

Quelle: Vestische Straßenbahnen GmbH