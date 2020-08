Noch nicht geklärt ist, wie es am Donnerstag auf der Mallinckrodtstraße dazu kam, dass ein junger Mann auf den Stadtbahngleisen von der U49 überfahren wurde. Am Abend starb der 16-jährige Dortmunder im Krankenhaus.

Zeugen berichteten, dass der Straßenbahnfahrer noch bremste und ein Warnsignal gab, als der Jugendliche an der Querungshilfe in Höhe der Arnoldstraße die Gleise überqueren wollte. Als er den Unfall nicht mehr verhindern konnte, erlitt der Fahrer einen schweren Schock.

Beim Überqueren von der Bahn erfasst

Der Jugendliche wurde von der Bahn erfasst und einige Meter mitgeschliffen. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt und unter dem Schienenfahrzeug, kurz bevor die Gleise im Untergrund verlaufen, eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn schwer verletzt befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in

ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Über 30 Feuerwehrleute und Rettungsdienstler hatten versucht, das Leben des Unfallopfers zu retten. Die Unfallermittlungen dauern an.