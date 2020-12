216 weitere positive Coronavirus Testergebnisse meldete das Dortmunder Gesundheitsamt gestern Nachmittag. Der Inzidenz-Wert liegt bei 161,5. Es gab in Krankenhäusern drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoVid-19

Waren es am Montag, 28. Dezember noch 75 und am Dienstag, 29. Dezember 191 neue positive Testergebnisse, wurden Mittwoch 216 positive Tests gemeldet. 33 von diesen Fällen gehören zu dreizehn Familien.

Bis 30.12. insgesamt 13.881 positive Tests

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt13.881 positive Tests vor. 11.711 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind

2.006 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert. 2.358 Dortmunder befinden sich zurzeit in Quarantäne.

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 161,5 betragen.

Zurzeit werden in Dortmund 170 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 34 intensivmedizinisch, davon wiederum 23 mit Beatmung.

Drei Todesfälle gemeldet

Bedauerlicherweise wurden dem Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle gemeldet. Es handelt sich um einen Mann und zwei Frauen im Alter von 63 bis89 Jahren. Alle drei Personen sind im Krankenhaus verstorben, zwei von ihnen nicht ursächlich und eine Person ursächlich an COVID-19:

Eine 63-jährige Frau, die am 17. Dezember stationär aufgenommen wurde, verstarb am 29. Dezember.

Eine 89-jährige Frau wurde 12. Dezember stationär aufgenommen und starb dort am 26. Dezember.

Ein 70-jähriger Mann, der am 21. Dezember aufgenommen wurde, verstarb am 30. Dezember (ursächlich an COVID-19).

Insgesamt verstarben somit in Dortmund 106 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 58 mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen verstarben aufgrund anderer Ursachen.

Info-Service zu Corona

Antworten auf viele Fragen rund um Corona und die Situation in Dortmund und geltende Regeln finden sich auf der Webseite Corona Dortmund sowie unter Corona Inzidenz Dortmund. Auch Informationen zur Impfung und zum Impfzentrum sind gebündelt abrufbar unter dem Direkt-Link Corona-Impfung.

Impf-Termine werden noch nicht vergeben

Impftermin im Impfzentrum Phoenix-West können noch nicht vereinbaret werden. Da erst Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen geimpft werden. Terminvereinbarungen werden zukünftig über die zentrale Servicestelle der KVWL unter der Rufnummer 116 117 angeboten. Das Portal ist jedoch zurzeit noch nicht freigeschaltet.