Von der Evakuierung des Dortmunder Klinikviertels betroffen sind am Samstag, 11. Januar. und Sonntag, 12. Januar, auch die allgemeine und die kinderärztliche Notfalldienstpraxis am Klinikum Dortmund. Nicht einfach sei es gewesen, Dortmunder Kinderartzpraxen zu finden, die den Notdienst am Wochenende übernehmen. Ersatzweise werden am 11. und 12. Januar folgende Praxen einspringen:

Allgemeinmedizinische Praxen Samstag, 11. Januar:

- Gemeinschaftspraxis Dres. Med. Rodewyk und Thau: Alte Benninghofer Straße 10, 8 bis 22 Uhr

- Gemeinschaftspraxis Dr. Lamers & Kohlschein, Tackenstraße 7, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Sonntag, 12. Januar:

- Gemeinschaftspraxis Dres. med. Kostka und Kollegen, ldinghoferstraße 16, 8 bis 22 Uhr

Kinderärzte Samstag, 11. Januar:

- Gemeinschaftspraxis Dres. med. Christodoulou und Luig, Allee 7a, 59439 Holzwickede, 9 bis 20 Uhr

- Gemeinschaftspraxis Dr. med. Hoffmann und Dr. med. Schweizer-Hoffmann, Krimstraße 2, 9 bis 20 Uhr

Sonntag, 12. Januar:

- Gemeinschaftspraxis (Kinderarzt) Dres. med. Südfeld und Springer, Aplerbecker Marktplatz 20, 9 bis 20 Uhr

- Kinderarzt-Praxis Dr. med. Shadi Isa, Uhlandstraße 57, 9 bis 20 Uhr

Alternativ können Patienten bei dringenden medizinischen Beschwerden auch eine der folgenden KVWL-Notfalldienstpraxen aufsuchen:

Allgemeine Notfalldienstpraxen

- Marienkrankenhaus Schwerte, Goethestraße 19, 8 bis 22 Uhr

- St.-Marien-Hospital Lünen, Altstadtstraße 23, 9 bis 22 Uhr

- Katharinen Hospital Unna, Obere Husemannstraße 2, 9 bis 21 Uhr

- St. Rochus-Hospital Castrop-Rauxel, Glückaufstraße 10, 9:30 bis 12:30 Uhr und 14:30 bis 19:30 Uhr

- Marien-Hospital Witten, Marienplatz 2, 8 bis 22 Uhr

Kinderärztliche Notfalldienstpraxen:

Kinderklinik Bochum, Alexandrinenstaße 5, 9 bis 21 Uhr

Kinderklinik Datteln, Dr. Friedrich-Steiner-Straße 5, 9 bis 22 Uhr

Kinderklinik Witten, Marienplatz 2, 9 bis 19 Uhr

Kinderklinik EVK Hamm, Werler Straße 110, 9 bis 20:30 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten übernehmen die Notfallambulanzen der Krankenhäuser die Notfallversorgung der Patienten.

Der augenärztliche und der HNO-Notfalldienst im Dortmunder Stadtgebiet finden am 11. Und 12. Januar wie gewohnt statt. Informationen über den jeweils diensthabenden Arzt erhalten Patienten unter der zentralen Telefonnummer 116117.

Näheres zu den KVWL-Notfalldienstpraxen unter: KVWL Notfalldienst

Über die Möglichkeiten eines Hausbesuchs informiert ebenfalls der Patientenservice unter der zentralen Telefonnummer 116117.

Wichtig: Menschen, die sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation befinden, wenden sich bitte umgehend an die Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer 112.