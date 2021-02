Die Polizei in Dortmund warnt aktuell vor "Schockanrufen", die seit Freitagmittag bei mehreren Dortmundern im gesamten Stadtgebiet eingehen. Teilweise behaupten die Anruferinnen, dass sie von der Verkehrspolizei seien. In allen Fällen berichteten sie von schweren Verkehrsunfällen, bei denen Angehörige verstorben seien oder im Sterben liegen würden. Schließlich forderten die Anruferinnen hohe Geldsummen.

So seien Beträge in Höhe von 25.000 oder auch 47.000 Euro genannt worden. Bisher ist der Polizei kein Fall bekannt, bei dem tatsächlich Geld übergeben wurde. Die Polizei warnt vor dieser Masche: Schockanrufe sollen die Angerufenen stark verunsichern, so dass sie sich in ihrem Handeln beeinflussen lassen und den Täterinnen und Tätern Geld oder Schmuck übergeben.

Nicht verunsichern lassen

Die Bitten der Polizei: Lassen Sie sich von solchen vorgetäuschten Ereignissen nicht verunsichern. Bleiben Sie ruhig. Bitte informieren Sie Familienangehörige - vor allem im Seniorenalter - über diese Methode, damit diese bei einem Anruf richtig reagieren können.