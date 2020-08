Freiwillig haben sich in Dortmund 75 Lehrerinnen und Lehrer der Anne-Frank-Gesamtschule am Donnerstag in der Dortmunder Nordstadt auf den Corona-Virus testen lassen. Die Allgemeinärztin Frau Dr. Leyer, die ihre Praxis in Eving hat, war bereit, die Tests direkt an der Schule durchzuführen.

Service direkt in der Schule

So konnte der Erlass des Landes NRW, dass Lehrer sich alle zwei Wochen kostenlos testen lassen können, unmittelbar in der ersten dafür vorgesehenen Woche umgesetzt werden. Durch die Test soll sichergestellt werden, dass die Lehrkräfte den Virus nicht unbemerkt in den Lerngruppen verbreiten und eine wechselseitige Übertragung zwischen Privat- und Schulräumen verhindert werden.

Gesamtschule im Normalbetrieb

Da die Schulen in NRW unter Aufhebung des Abstandsgebotes und der Einführung einer umfassenden Maskenpflicht wieder in den Normalbetrieb übergegangen sind, müssen Ausbreitungsmöglichkeiten schnellstmöglich unterbunden werden. Dieses Ziel verfolgend ist das Kollegium der Anne-Frank-Gesamtschule dankbar für die gute Zusammenarbeit mit Dr. Leyer.