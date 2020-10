208 weitere positive Corona-Testergebnisse meldete gestern das Dortmunder Gesundheitsamt. 41 Fälle davon 17 Familien zuzuordnen. Neun sind Reiserückkehrende. Die restlichen 158 Fälle sind Einzelfälle.

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 4022 positive Tests vor. 2516 Menschen haben die Erkrankung bereits überstandenund gelten als genesen. Derzeit sind in Dortmund 1482 Menschen infiziert.

19 Patienten auf der Intensivstation

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik beträgt der Inzidenz-Wert 175,4, am Tag zuvor lag er bei 165,7. Zurzeit werden in Dortmund 110 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 19 intensivmedizinisch, davon wiederum 12 mit Beatmung.

Bedauerlicherweise sind gestern zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-19 dazu gekommen, die nicht ursächlich an COVID-19 verstorben sind. Dabei handelt es sich zum einen um eine 83-jährige Frau, die gestern als Notfall aufgrund einer anderen Erkrankung stationär aufgenommen wurde und am gleichen Tag verstarb. Bei der anderen Person handelt es sich um einen 49-jährigen Mann, der eine fortgeschrittene chronische Vorerkrankung hatte und gestern starb. In Dortmund gibt es bislang 15 Todesfälle im ursächlichen Zusammenhang mit Covid-19. Weitere neun mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen verstarben aufgrund anderer Ursachen.