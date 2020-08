In Sachen „Coronavirus“ lässt sich für Dortmund folgendes Update geben:

Gestern, am Sonntag sind in Dortmund 8 positive Testergebnisse hinzugekommen. Somit liegen seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund insgesamt 1271 positive Tests vor. 1122 Patienten haben die Erkrankung bereits überstanden und gelten als genesen.

5 der neuen Fälle haben einen gemeinsamen familiären Hintergrund und sind Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet. Die Familie war mit dem eigenen PKW nach Serbien gereist.

Im neuen Testzentrum am Klinikum Nord haben sich am Wochenende bislang insgesamt 179 Personen testen lassen. Urlaubsrückkerher können sich hier an der Beethovenstraßen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

4 Schwererkrankte werden beatmet

Zurzeit werden in Dortmund 19 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 6 von ihnen intensivmedizinisch, darunter 4 beatmete Personen.

In Dortmund gibt es bislang elf Todesfälle im ursächlichen Zusammenhang mit Covid-19. Weitere vier mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.