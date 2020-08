Das Rad ist für die Hockeyspielerinnen Mia und Pia das ideale Verkehrsmittel. Auch der zusätzliche Trainingseffekt kommt ihnen dabei zugute. Deshalb lautet ihre Botschaft: „Schule, Hockey oder Shopping: Auf dem Rad beginnt unser Training schon unterwegs.“

Damit motivieren die 14-Jährigen auf Plakaten und Postkarten sowie auf einer U-Bahn zum Fahrrad- sowie Bus- und Bahnfahren. Schließlich machen diese Verkehrsmittel sie unabhängiger von Mama und Papa: „Wenn ich mich verabrede, nehme ich immer das Rad. Dann muss ich nicht auf meine Eltern warten“, sagt Mia. „Mit dem Fahrrad komme ich viel leichter und schneller zum Training. Denn so komme ich viel besser um parkende Autos herum als meine Eltern mit dem Auto“, ergänzt Pia.

Morgens treffen sich die 14-Jährigen mit Mitschülern, um zur Schule zu fahren. Nachmittags geht’s auf dem Fahrrad zum Feldhockey-Training. Auch bei den meisten anderen Freizeitaktivitäten kommen sie ganz ohne Mama und Papa klar – sie radeln in die Innenstadt oder steigen in die Bahn, um Freunden zu besuchen.

Beitrag fürs Klima und für Unabhängigkeit



Deshalb appellieren Mia und Pia an möglichst viele Dortmunder: einfach nur mal überwinden – den "inneren Schweinehund" besiegen und sich auf den Sattel schwingen.

Auch am Bus- und Bahnangebot haben die beiden nichts zu meckern. Pia findet: „Wir haben genug Bus- und Bahnverbindungen. Wenn Baustellen sind, werden immer Alternativen geschaffen.“ Für weitere Strecken fahren sie gern mit der Bahn, auch der Großteil ihrer Mitschüler und Mitspielerinnen kommt mit Bus und Bahn. Sie wollen viele Dortmunder motivieren, sich umweltfreundlicher fortzubewegen.