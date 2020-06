Aus der Not eine Tugend machen! Die Sportstätten sind noch nicht verfügbar, also mussten andere Orte zum Sporttreiben gefunden werden. Die Übungsleiter des Rollatorsports des Freien Sportvereins haben deshalb ein Outdoor-Programm unter Berücksichtigung der Cororna-Auflagen erstellt. Jeden Freitag treffen sich Aktiven des Rollatorsports nun im Fredenbaumpark. Dort werden Übungen und Spiele mit, am und um den Rollator verbunden mit viel Spass am Gruppensport gemacht.

Sport ist gesund, denn durch regelmäßige Bewegung kann vielen Krankheiten vorgebeugt und die geistige Fitness verbessert werden. Beim Sport in der Gruppe werden Kontakte gepflegt und so der sozialen Isolation vorgebeugt. Genügend Gründe, sein Leben aktiver zu gestalten!

Die Sportgruppe freut sich über neue Gesichter. Informationen und Anmeldung bei der Übungsleiterin unter 0231 / 9547137 oder unter info@fs98-turnen.de.

Die Turnabteilung des Freien Sportvereins bietet Sport für alle Altersklassen an - von den Bewegungszwergen, übers Kinder- und Jugendturnen bis zum Fitnessprogramm für Erwachsene und Senioren. Eine Übersicht über das Sportangebot findet man auf der Internetseite des Vereins fs98-turnen.de.