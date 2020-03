Die Ausbreitung des Coronavirus erfordert bei der Dortmunder Sparkasse weitere Maßnahmen. Die Gesundheit der Kunden sowie Mitarbeiter habe höchste Priorität. Deshalb wird der Geschäftsbetrieb bis auf Weiteres im BeratungsCenter Stadtmitte konzentriert. Alle anderen Standorte sind geschlossen. Kunden werden gebeten, das Beratungs-Center Stadtmitte nur in dringenden Angelegenheiten,die nicht online oder telefonisch erledigt werden können, zu besuchen. Zur Sicherheit werde der Einlass kontrolliert.

Das Beratungs-Center Stadtmitte ist montags bis freitags von 10bis 16 Uhr geöffnet. Wichtig: Die SB-Bereiche sind an allen Standorten wie gewohnt nutzbar. Schließfachanlagen sind vorübergehend geschlossen. Kunden, die dringend benötigte Unterlagen im Tresor verwahren, wird innerhalb der nächsten Wochen eine Möglichkeit zur Öffnung angeboten.

WHO empfiehlt kontaktloses Bezahlen

Geldautomaten werden regelmäßig desinfiziert. Die ausreichende Bargeldversorgung ist an allen Standorten gesichert.Die Wahrscheinlichkeit, sich durch Kontaktübertragung an Geldscheinen oder Münzen zu infizieren, ist nach Einschätzung deutscher Virologen sehr gering – aber nicht ausgeschlossen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt daher auf Bargeld zu verzichten und kontaktlos mit Karte oder Smartphone zu zahlen. In der aktuellen Situation empfiehlt die Sparkasse folgende Kontaktwege: unter Tel: 0231 183 0 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, im Berater-Chat auf der Startseite der Internet-Filiale: sparkasse-dortmund.de oder per Mail an info@sparkasse-dortmund.de. Viele Services können Sparkassenkunden heutzutage außerdem selbst im Online-Banking und in der Sparkassen-App erledigen.

KfW-Notkredite ab Montag beantragen

Viele Unternehmen spüren wirtschaftlich bereits die Auswirkungen der Corona-Krise. Deshalb hat die Regierung ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen errichtet. Auch die

Sparkasse wird jetzt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Kunden gut durch die Krise zu begleiten.Voraussichtlich ab Montag, 23. März, können die von der Bundesregierung angekündigten Notkredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen

des Coronavirus beantragt werden.

Betroffene Unternehmen werden gebeten, sich mit den notwendigen Unterlagen per Mail an ihre Beraterinnen und Berater zu wenden. Alle erforderlichen Informationen sind in der

Internet-Filiale hinterlegt: Sparkasse.