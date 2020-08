Bei DSW21 und DEW21 sind jetzt 34 junge Menschen in das Berufsleben gestartet: 18 bei DSW21, 16 bei DEW21. Die Ausbildung in sechs Berufen von Industriekaufmann/frau bis Kfz-Mechatroniker/in für System- und Hochvolttechnik erfolgt gemeinsam.

Am 1. September starten bei DEW21 zudem zwei junge Menschen in ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik. In den ersten zwei Wochen lernen die Azubis ihre Unternehmen kennen. Danach werden die technischen Auszubildenden in der Zentralen Ausbildungswerkstatt die Grundausbildung starten, während der kaufmännische Nachwuchs das Büroleben kennenlernen wird.

Näheres zur Ausbildung bei DSW21 und DEW21 auf Startchancen,. Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2021 sind übrigens bereits jetzt möglich.