Der Evinger Hendrik Berndsen (*1960), bisher stellvertretender Fraktionschef, ist neuer Vorsitzender der künftigen SPD-Fraktion im Rat der Stadt Dortmund. In der konstituierenden Sitzung der SPD-Fraktion wurde Gartenbau-Ingenieur Berndsen, langjähriges und erfahrenes Ratsmitglied seit 1996, mehrheitlich ins Amt gewählt. Berndsen wurde im Wahlkreis Obereving/Kemminghausen wieder direkt in den Rat gewählt.



Zum Geschäftsführenden Vorstand werden zukünftig auch die drei neu gewählten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Silvya Ixkes-Henkemeier (Barop), Carla Neumann-Lieven (Kley) und Franz-Josef Rüther (LüDo) gehören.

Als Bürgermeister-Kandidat und möglicher Nachfolger für Bürgermeisterin Birgit Jörder, die den Einzug in den Rat in der Nordstadt verpasst hat, wurde von der SPD-Fraktion einstimmig der bisherige Fraktionschef Norbert Schilff aus Hombruch vorgeschlagen. Die Wahl der Bürgermeister erfolgt in der konstituierenden Ratssitzung am 12. November.

Zudem wurde Andrew Kunter erneut zum Fraktionsgeschäftsführer bestellt.