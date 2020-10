Drei Stunden lang überwachte der Verkehrsdienst der Dortmunder Polizei am Mittwoch (14.10.) auf der Holzwickeder Straße in Neuasseln mit einem Radarmessgerät den Verkehr. Dort, in der Nähe einer Kindertagesstätte, gilt Tempo 30.

Von 1624 gemessenen Fahrzeugen fuhren 234 zu schnell. Das sei eine viel zu hohe Zahl, vor allem auch in der Nähe einer Kita, stellt die Polizei fest. In den meisten Fällen fuhren die Pkw auf der Holzwickeder Straße zwischen zehn und 21 km/h zu schnell.

Bei 51 km/h beträgt der Anhalteweg rund 40 Meter. Läuft ein Kind 15 Meter vor dem Wagen auf die Straße, könne dies mit einem folgenschweren Unfall enden. Der dringende Appell der Polizei lautet daher: "Überprüfen Sie Ihre eigene Fahrweise."