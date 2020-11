Weil es heute Morgen in der Schulbücherei der Eichwald-Grundschule in Husen gebrannt hat, fällt für den Rest der Woche bis einschließlich Freitag (13.11.) der Unterricht der Kinder wegen der erforderlichen Reinigungsarbeiten aus. Die Feuerwehr zeigte sich erfreut, dass das Sicherheitskonzept funktioniert hat, alle Kinder und Lehrkräfte fanden sich im laufenden Schulbetrieb unverletzt am Sammelpunkt vor der benachbarten Roncalli-Grundschule ein. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Um 9.05 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Dortmund per Notruf der Bücherei-Brand in der Grundschule an der Husener Eichwaldstraße gemeldet. Mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften rückte die Feuerwehr in Husen an. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr im eingeschossigen Gebäude vor, um das Feuer in der Bücherei zu löschen. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz durchsuchte derweil die Schule noch möglicherweise hier noch verbliebene Personen, wurde aber glücklicherweise nicht fündig. Nachdem der Brand gelöscht worden war, belüfteten die Retter die verrauchten Bereiche mit einem Hochleistungslüfter und brachten so auch den letzten Rauch aus der Schule.

Währenddessen wurden Kinder und Lehrkräfte am Sammelpunkt von Kräften des Rettungsdienstes kurz untersucht und weiter betreut. Die Schulleitung informierte derweil die Eltern und bat darum, die Kinder an der Schule abzuholen.

Wie die Stadt am Nachmittag ergänzend mitteilte, müsse die Schule nach dem Bücherei-Brand für die nun erforderlichen Reinigungsarbeiten bis einschließlich 13. November geschlossen bleiben. Zudem werde ein Gutachter das Gebäude besichtigen, um eine gesundheitliche Gefährdung der Schulgemeinschaft auszuschließen. Ein Schulpsychologe komme zudem morgen (12.11.) in die Eichwald-Schule, um das Geschehen mit dem Kollegium zu besprechen und um den Lehrkräften Methoden und Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Situation auch mit den Grundschüler*innen aufzuarbeiten.

Am Einsatz beteiligt waren insgesamt 45 Kräfte der Feuerwachen 2 (Eving), 3 (Neuasseln) und 6 (Scharnhorst), des Löschzuges 24 (Asseln) der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes.