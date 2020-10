Ein fünfjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (29.10.) im Asselner Südwesten im Einmündungsbereich Aplerbecker/Asselner Straße von einem Auto erfasst undleicht verletzt worden.



Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Autofahrer gegen 17.45 Uhr mit seinem Ford auf der Aplerbecker Straße in Richtung Südwesten unterwegs. Als er an der Einmündung in die Asselner Straße nach links - in den weiteren Verlauf der Aplerbecker Straße in Richtung Neuasseln - abbiegen wollte, erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache den Fünfjährigen aus Dortmund.

Das Kind hatte im Einmündungsbereich mit seinem Vater zunächst an einer roten Ampel gewartet. Als diese auf Grünlicht wechselte, fuhr der Junge mit seinemKinder-Quad über den Fußgänger-Überweg in Richtung Westen.

Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn

zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.