"Wir sind überwältigt, wieviel gespendet wurde und freuen uns, 6.400 Euro an unsere Projekte in Indien und Brasilien übergeben zu dürfen", freuen sich Angela Kohl und ihre Mitstreiter*innen im Arbeitskreis "Eine Welt" über das eindrucksvolle Ergebnis der Sternsinger-Aktion 2021 in der Wambeler St.-Meinolfus-Gemeinde. Trotz Corona!

Die Mitglieder des "Eine-Welt-Kreises", der in Wambel traditionell die große Aktion des Dreikönigsingens organisiert, bedauern zwar, dass die Corona-Pandemie in diesem Jahr das Sternsingen nicht in der gewohnten Form zugelassen hat, Kinder, Jugendliche und ihre Betreuern diesmal nicht von Haus zu Haus, Wohnung zu Wohnung gehen und den Segen verteilen konnten.

Doch: "Aus diesem Grund haben wir Karten mit Grüßen der Sternsinger in alle Haushalte in Wambel verteilt und um Spenden gebeten", berichtet Angela Kohl. Allen Spendern gilt nun ihr Dank.

Wer übrigens noch einen Segensaufkleber benötigt - diese liegen noch im St.-Meinolfus-Pfarrbüro und in der Pfarrkirche an der Rabenstraße zum Mitnehmen aus.

Zugute kommen die Wambeler Spenden traditionell den Paten-Projekten der St.-Meinolfus-Gemeinde und ihres Arbeitskreises:

In Pithora in Indien kümmern sich die Ordensschwestern vom Regulierten Dritten Orden des heiligen Franziskus in Münster um die Kinder der armen Bevölkerung, indem sie diese medizinisch versorgen und ihnen eine Schul- und Berufsausbildung ermöglichen.

Und in Maranhão in Brasilien wird mit Hilfe der Franziskanermission Dortmund eine Landwirtschaftsschule unterstützt, die es Kindern und Jugendlichen nach der Grundschule ermöglicht, weitere Schulbildung, im Wechsel mit der Arbeit auf dem elterlichen Hof zu erlangen.

Kontakt ist möglich per E-Mail an: sternsinger-wambel@gmx.de.