Brackeler Kirche am Hellweg geöffnet zum Weltgebetstag

Beim weltweit begangenen Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 5. März, steht diesmal der Inselstaat Vanuatu im Südpazifik im Mittelpunkt. Coronabedingt wird es diesmal keine ökumenischen Gottesdienste geben, indes ist für September ein größerer zentraler Gottesdienst in der Petri-Kirche in der Innenstadt geplant.

Für die evangelischen und katholischen Gemeinden in Brackel und Neuasseln wird an diesem Tag Brackels evangelische Kirche am Hellweg zwischen 14.30 und 16.30 Uhr geöffnet sein. Weltgebetstags-Musik lädt zum kurzen Verweilen ein. Es gibt Informationen und ein Geschenk mit Material zum Mitnehmen.

Zur besseren Planung Anmeldung erbeten

Zur besseren Planung werden Interessierte gebeten, sich vorab bei Gemeindereferentin Claudia Schmidt vom Pastoralen Raum Dortmund-Ost unter Tel. 0231/95809515 oder per E-Mail an claudia.schmidt@kirche-dortmund-ost.de anzumelden.