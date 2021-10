Nahezu unbemerkt bezog die Dortmunder Künstlerin Annette Maria Vollmer ihr neues Atelier. Die Corona Pandemie brachte den Alltag im Kulturhaus Neuasseln zeitweise vollständig zum Erliegen. Das Gefühl in diesem ansonsten bunten und lebendigen Haus fast allein zu sein zog sich durch die ersten Monate in den neuen Räumlichkeiten, die überschattet waren von den Einschränkungen der Corona Pandemie. Erst in den letzten Monaten kehrte das Leben zurück in die Räume hinter der bunten Fassade. „Jetzt wird es Zeit hallo zu sagen und mich und meine Arbeit zu präsentieren“, so Annette Maria Vollmer und bereitete eine Ausstellung mit einem Querschnitt ihrer bisherigen Arbeiten vor.

Zu sehen sein wird eine Auswahl aus ihrem Projekt „Vorsicht Glas!“. Bereits mehrfach war diese Ausstellung zu sehen, in deren Mittelpunkt die künstlerische Auseinandersetzung mit Einkochgläsern aus dem Erbe ihrer Mutter stehen. „Mich interessierten die Materialien Glas, Metallklammer und Einkochgummi, die Formen, die scheinbare Gleichheit und die große Anzahl der Gläser. Ich rückte den Gläsern auf die Pelle,“ berichtet Vollmer über ihre Motivation.

Zu sehen sein werden aber auch ihre Arbeiten der vergangenen Jahre. Fehlen darf dabei natürlich nicht ihr Bild „Lauschen“, das beim Kunstpreis Das Goldene Segel den zweiten Platz errang und über ein Jahr an zahlreichen Orten rund um Bad Zwischenahn zu sehen war. Ihr Werk „Reisealtar“, nominiert für den Herimann Preis, wird leider nicht zu sehen sein. Es befindet sich im Heimatmuseum Helmarshausen, dem Herkunftsort des berühmten Evangeliars Heinrich des Löwens.

Weiterhin gibt es zahlreiche Bilder basierend auf Reiseskizzen zu sehen und Ergebnisse der Arbeit im neuen Atelier. Es ist deutlich größer als das bisherige Atelier und bietet durch seine Naturnähe viele wichtige Impulse. „Diese neuen Möglichkeiten kamen mir in der Corona Zeit sehr gelegen,“ erläutert Vollmer. Ausgewählte Ergebnisse dieser Schaffensphase werden selbstverständlich Bestandteil der Ausstellung sein.

Wer die Ausstellung besuchen möchte, hat dazu vom 30. 10. bis zum 1.11. die Gelegenheit. Zur Ausstellungseröffnung am 30.10., 17:00 Uhr, gibt es Livemusik des Singer-Songwriter-Trios „Wooden Music“. Zur genaueren Planung ist eine Anmeldung unter kontakt@annette-maria.de erwünscht. Am 31.10. und am 1.11. kann die Ausstellung von 12:00 bis 16:00 Uhr ohne Voranmeldung besucht werden. An allen Tagen gelten die 2G-Regel und die Bestimmungen der aktuellen Coronaschutzverordnung.

Wer es in diesem Jahr nicht schafft wird sicherlich bald wieder Gelegenheit haben. „Ich freue mich über die Möglichkeiten, die das Kulturhaus Neuasseln bietet und werde diese auch zukünftig nutzen,“ so Vollmer.