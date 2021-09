64 junge Menschen aus dem Pastoralen Raum des Dortmunder Osten haben in vier stimmungsvollen Wortgottesfeiern das Sakrament der Firmung empfangen.

Aus Paderborn war dazu Prälat Thomas Dornseifer angereist und er fühlte sich in den hiesigen Kirchen sichtlich wohl. Zwei Firmfeiern fanden in der Kirche Vom Göttlichen Wort in Wickede statt. Es nahmen auch zwei erwachsene Firmbewerber teil, die von Gemeindereferentin Claudia Schmidt auf das Sakrament der Firmung vorbereitet worden waren. Zwei Firmfeiern wurden in der Kirche St. Nikolaus von Flüe in Neuasseln gefeiert.

Die 62 Jugendlichen und zwei jungen Erwachsenen hatten sich in den letzten Monaten auf die Firmung vorbereitet. Sie konnten dazu aus verschiedenen Angeboten wählen. Den Höhepunkt bildeten die Think-About-Nights Ende Juni in St. Joseph in Asseln.

Die Vorbereitungszeit hat das Firm-Team als sehr intensiv erlebt. Da waren junge Menschen, denen der Glaube wichtig ist, die dankbar waren für die Angebote und die Gespräche. Das Vorbereitungsteam dankt den Musikgruppen Da Capo und Taktum, welche die Firmfeiern musikalisch gestaltet haben und auch die Gottesdienste innerhalb der Proben.

Die nächste Firmung wird 2023 stattfinden.