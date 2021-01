Weil die Sternsinger*innen auch aus dem Pastoralen Raum Dortmund-Ost in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus gehen können, um den Segen in die Häuser zu bringen, wurde der Segen am "HimmelsFlitzer" verteilt.

Das dreirädrige Mobil der vier katholischen Gemeinden in Brackel, Asseln, Neuasseln und Wickede stand gestern am Dreikönigstag (6.1.) auf dem Kirchplatz der evangelischen Kirche am Hellweg in Brackel und, organisiert durch die St. Clemens-Gemeinde, verteilten Kinder und Jugendliche, die als Heilige Drei Könige verkleidet waren, unter geregelten Corona-Bedingungen die Segensaufkleber und sammelten Spenden für das Kindermissionswerk. In diesem Jahr lief die Spendenaktion unter dem Motto „Kindern Halt geben – In der Ukraine und weltweit“.

Die "kleinen Könige" freuten sich, dass sie in diesem Jahr überhaupt zum Einsatz kamen und die Menschen waren dankbar, den Segen für ihr Zuhause auf diesem Wege zu erhalten. Die Aktion wurde sehr gut angenommen und es kamen in der kurzen Zeit über 2.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

"Allen Spender*innen und Helfer*innen ein herzliches Dankeschön", so die Verantwortlichen im Pastoralen Raum DO-Ost.