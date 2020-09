Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen u.a. in den beiden Stadtbezirken Brackel und Innenstadt-Ost eine Reihe von Bäumen gefällt werden.

Das Grünflächenamt hat festgestellt, dass es bei diesen Bäumen auf städtischen Flächen überwiegend Morschungen und Faulstellen in den Stämmen und Kronen gibt bzw. große Teile der Bäume trocken sind. Dadurch ist ihre Standfestigkeit nicht mehr gegeben.

Die betroffenen Bäume sind bereits mit orangefarbenen Banderolen und einem farbigen Kreuz markiert worden. Und: Laut Stadt sollen die gefällten Bäume durch neue ersetzt werden.

Folgende Bäume werden gefällt: in Brackel im Neubaugebiet Hohenbuschei in einer Grünanlage drei Buchen, am Kinderspielplatz an der Heinrich-Czerkus-Allee eine Esche und zwei Buchen, am Fußweg Schafstelzenweg/Rohrsängerweg eine Buche sowie an der Arndtstraße im Kaiserstraßenviertel drei Kastanienbäume.