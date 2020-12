Neue Wege in Corona-Zeiten – auch für Kleingärtner. Seinen in diesem Jahr erstmals ausgeschriebenen Fotowettbewerb verbucht der in Wambel ansässige Stadtverband Dortmunder Gartenvereine jedenfalls als Erfolg. Kurzerhand wurden die schönsten Bilder, von einer fachkundigen Jury mit Geldpreisen bedacht, für einen Wandkalender für das kommende Jahr 2021 genutzt.



Hintergrund für den Foto-Wettbewerb war, dass die eigentlich 2020 anstehenden zwei Wettbewerbe, der traditionelle Spielplatzwettbewerb und der erstmalig geplante Öko-Wettbewerb, aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten.

Damit die Dortmunder Kleingärtner nicht auf ihre Wettbewerbe verzichten mussten, hatte der Stadtverband erstmalig einen Fotowettbewerb angeboten. Corona-regelkonform konnten die Beiträge per E-Mail eingereicht werden. Unter dem Motto „Dortmunder Kleingärten – Draußen daheim“ wurden über 80 Fotos an den Stadtverband an die Akazienstraße gesendet.

Entstanden ist aus den schönsten Bildern nun ein gedruckter Wandkalender. Dieser ist ab sofort zu den Öffnungszeiten (montags bis donnerstags von 7.30 bis 16 Uhr, freitags bis 14 Uhr) in der Geschäftsstelle des Stadtverbandes in Wambel, Akazienstr. 11, für 5 Euro pro Stück erhältlich – so lange der Vorrat reicht.

Und: Aufgrund der vielen positiven Reaktionen wird der Stadtverband auch im kommenden Jahr einen Fotowettbewerb für seine Kleingärtner ausloben.