Eigentlich sollte es bereits im März 2020 geregelt werden, doch durch die Corona-Umstände sind erst jetzt die personellen Weichen für die Kommunalwahl im September bei der CDU im Stadtbezirk Brackel geklärt.

Dazu der CDU-Stadtbezirksvorsitzender Dirk Risthaus: „Unser Team mit den 4 Ratsbewerbern ist ein ausgesprochen junges Team, dass sich aus erfahrenen und ganz jungen Personen zusammensetzt. Wir wollen mit diesem verjüngten Team zeigen, dass die CDU auch in einer Großstadt zukunftsfähig die Stadt und die Vororte entwickeln kann. So ein junges Team hatten wir hier im Stadtbezirk Brackel noch nie und es sucht in Dortmund bei der CDU seines Gleichen.“

Für Wickede (Wahlkreis 20) und für die CDU-Ratsliste auf Platz 1 in Dortmund ist der 38-jährige Ratsvertreter und Finanzbeamte Dr. Jendrik Suck, für Asseln (Wahlkreis 19) ist mit 22 Jahren der Student Felix Krahn ein absoluter Newcomer im Politikgeschäft am Start, für Brackel (Wahlkreis 18) kandidiert erneut der 49-jährige Martin Unland und für das ganz im Westen gelegene Wambel (Wahlkreis 17) tritt erneut das langjährige Ratsmitglied Christian Barrenbrügge (47 Jahre) wieder an.

Auch für die Bezirksvertretung Brackel ist eine Liste mit 19 Bewerbern beschlossen worden. Auf den ersten fünf Plätzen sind Kandidaten positioniert, die allesamt bereits über politische Erfahrung bei der Gremienarbeit verfügen.

Die ersten Plätze sind wie folgt vergeben worden: Dirk Risthaus (Wickede), Martin Unland (Brackel), Stephan Altner (Asseln), Manfred Frank (Wambel) und Petra Sprenger (Brackel) sowie Birgit Haccius (Wickede). "Da nun erstmals eine 2,5%-Sperrklausel für die BV gilt, hoffen wir sehr unsere Fraktionsstärke von aktuell 5 Mandaten in der 19-köpfigen Bezirksvertretung Brackel auszubauen", so der Wickeder Risthaus.

Inhaltlich führt er aus, dass in allen Gremien thematisch die unterstützende Begleitung des Ausbaus der Brackeler Straße (OW IIIa) bis in den Kreis Unna hinein, die Sanierung der maroden Straßen, die Schaffung von attraktivem Wohnraum bspw. Wickede-West oder auf der Wambeler Schleife für junge Familien bei nur geringem Eingriff in den Freiraum und der konsequente weitere Ausbau der U3-Kinderbetreuung die Agenda der CDU bestimmen werden.