Trotz Corona gibt es auch in diesem Jahr eine kommunalpolitische Radtour quer durch den Stadtbezirk.



Das Motto gibt die Strecke vor: Teilnehmer bewegen uns bei der Tour auf krummen Strecken, fahren in Schlangenlinien an vielen Stellen vorbei, an denen sich politisch etwas bewegt hat, etwas bewegen soll oder sich immer noch nicht bewegt - politischer Alltag zum Anfassen eben.

Start ist wie immer um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an der S-Bahn-Haltestelle Knappschaftskrankenhaus. Auf einen gemütlichen Abschluss muss verzichtet werden. Alle Teilnehmer sollten sich für die Fahrt selbst verpflegen und eine Maske bereit halten, falls es an der einen oder anderen Haltestelle mal etwas enger wird. Ansonsten gilt Abstand halten, auch bei Gesprächen untereinander. Die Tour endet nach knapp 25 Kilometern und etwa zwei bis zweieinhalb Stunden wieder am Startpunkt. Lange Bergetappen sind nicht vorgesehen, aber es geht an der einen oder anderen Stelle schon etwas bergauf.