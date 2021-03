Direkt in der ersten Woche nach Wiederbeginn des Unterrichts für Grundschüler im sogenannten Wechselmodell ist in Wambel schon wieder Schluss: An der Comenius-Grundschule findet seit Freitag (26.2.) kein Präsenzunterricht statt. Ein Mitarbeiter der Grundschule an der Akazienstraße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte die Pressestelle der Stadt mit.

Britische Virus-Variante wurde nachgewiesen

Nachgewiesen wurde am heutigen Montag (1.3.), dass es sich dabei um die britische Virusvariante handelt. Um zahlreiche Infizierungen zu unterbinden, wurde der Unterricht vor Ort schnell ausgesetzt.

Am vergangenen Samstag (27.2.) wurden 113 Schüler*innen, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen über das Testmobil an der Comenius-Grundschule getestet. Alle bis jetzt vorliegenden 104 Testergebnisse sind negativ. Neun Testergebnisse stehen noch aus.

Wann und gegebenenfalls wie der Unterricht wieder aufgenommen werden kann, entscheidet sich erst, wenn alle Testergebnisse vorliegen.

Wann das genau sein wird, lässt sich nicht genau bestimmen, so Stadtsprecherin Anke Widow.