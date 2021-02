Im Vorfeld der für Sonntag, 7. März, geplanten Beseitigung von Fahrbahnschäden im Bereich der Hellweg-Großbaustelle zwischen Asseln und Brackel gilt hier vorsorglich erst einmal eine Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 20 km/h.

Infolge des harten Frosts bis Mitte Februar sind dort im Fahrbahnbereich ab Asselner Hellweg, Haus Nummer 2, bis etwa 350 Meter westlich in Richtung Brackel eine Vielzahl an Schlaglöchern entstanden. Gleiches gilt für den Kreuzungsbereich des Brackeler Hellwegs mit der Straße „In den Erlen“ im Osten Brackels. Aufgrund der massiven Frostschäden an der Fahrbahn musste eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde angeordnet werden, hat die Stadt heute Nachmittag (25.2.) mitgeteilt.

Weil aber der im Rahmen der Hellweg-Baumaßnahme vorgesehene halbseitige neue Fahrbahn-Ausbau nicht vor Ende des Jahres 2021 zu erwarten ist, hat sich das Tiefbauamt entschieden, die Fahrbahn-Deckschicht der weiterhin notwendigen „Baustellenspur“ großflächig zu erneuern, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Vollsperrung am Sonntag, 7. März

„Die notwendigen Bauarbeiten werden wir am Sonntag, 7. März, ausführen“, teilt Sylvia Uehledahl, Leiterin des Tiefbauamtes hierzu mit, „denn dafür ist es notwendig, die Fahrbahn des Asselner und Brackeler Hellwegs voll zu sperren. Und zwar von der Kreuzung Asselner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Wer dort zu Fuß unterwegs ist, kann aber wie gewohnt denGehweg benutzen.“

Aktuelle Informationen zu Baustellen sind auch unterwww.baustellen.dortmund.de abrufbar.