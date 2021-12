Einen Informationsabend für werdende Eltern bietet das Knappschaftskrankenhaus Dortmund in Brackel am Montag, 10. Januar, um 19 Uhr in den Vortragssälen der Klinik an.

Hier gibt es Informationen rund um die Geburt mit Chefarzt Dr. Frank Schmolling, Hebamme Nicole Borchardt und der Kinderärztin Dr. Wiebke Rennekamp.

Eine Anmeldung unter Tel. 0231/922-1252 oder per E-Mai an elternschule@klinikum-westfalen.de ist unbedingt erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gilt die 2G+-Regel.