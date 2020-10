Baby-Schwimmkurse für Kinder, die im Zeitraum von Januar bis Juni 2020 geboren sind, bietet die Elternschule im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus ab November im Brackeler Hallenbad, Oesterstr. 68, an. Dabei werden speziell entwickelte Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten.

Die Kosten betragen 63 Euro für 7 x 30 Minuten Schwimmzeit.

Anmeldungen nimmt Marianne Künstle, die Leiterin der Elternschule im "Knappi" in Brackel, montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr unter Tel. 0231/922-1252 oder per E-Mail an elternschule@klinikum-westfalen.de an.