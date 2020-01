Sechs Rennen stehen am Sonntag, 19. Januar, auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel auf der Karte. Der zweite Renntag auf der Sandbahn in diesem Jahr beginnt um 11:25 Uhr. Der Eintritt ist wie immer in der Wintersaison frei, auch für die beheizte Glastribüne.

Das sportliche Highlight gibt es bereits zu Beginn: In dem Ausgleich III über 2.500m treten acht Pferde an. Das Höchstgewicht trägt der bereits neunjährige St Stephens Greens, trainiert von Christian von der Recke. Der Wallach reist mit einem guten zweiten Platz aus Mons an. Als frische Siegerin – allerdings auf Gras vor einer Woche in Mülheim – kommt die fünfjährige Lady Maxi, betreut von Marian Falk Weißmeier an den Ablauf.

10.000 Euro garantiert in der Viererwette

Die Maximalzahl von 14 Kandidaten laufen im Ausgleich IV über 1.700m im Preis der Wettchance (4. Rennen / 12:55 Uhr). Die Viererwette garantiert der Dortmunder Rennverein mit einer Gewinnausschüttung von 10.000 Euro. Mit dabei ist der sechsjährige Saga Altais von Besitzertrainerin Christine Paraknewitz-Kalla, der zu Jahresbeginn bereits in Dortmund punktete. Ebenfalls gute Bahnform kann der fünfjährige Franklin House von Regine Weißmeier aufweisen.

Der aktuelle Derbyjahrgang hat seinen Auftritt im RaceBets-Dreijährigenpreis über 1.800m (13:30 Uhr). Trainer Christian von der Recke stellt mit Shadow Star, Sir Chancealot und Orihime fast die Hälfte des Siebener-Feldes. Zum Abschluss des Renntags steht dann noch ein Verkaufsrennen (6.R. / 14:00 Uhr) über 2.500m auf dem Programm. Mit dabei ist der erste Sieger des Jahres 2020 in Deutschland, der sechsjährige Mod von Besitzertrainer Lucien van der Meulen.

