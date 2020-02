Als "Mannschaftsspieler" wurde Jörg Degelmann jetzt bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. Die Auszeichnung wurde ihm für umfassendes ehrenamtliches Engagement verliehen. Zu den vielen Feldern, auf denen sich Jörg Degelmann einsetzt, gehört die Aufgabe des Patientenfürsprechers im Knappschaftskrankenhaus Dortmund.

Seit 2008 kümmert er sich um Patientenbelange und bietet mehrfach im Monat eine Sprechstunde an. Jörg Degelmann gehört auch dem Aufsichtsrat des Klinikums Westfalen an und ist Gründungsmitglied des Vereins der Freunde und Förderer des Unternehmens.

Schon früh hatte er sich im Rahmen seiner Berufstätigkeit auf Zeche Heinrich-Robert als Gewerkschafter und Betriebsrat engagiert, wurde außerdem als Knappschaft- beziehungsweise Versichertenältester Ansprechpartner. Zeitweilig gehörte er auch dem Vorstand der Knappschaft-Bahn-See an. An seinem Wohnort in Hamm trainierte er junge Sportler, auch das über viele Jahre.

Als Gäste bei der Verleihung des Verdienstkreuzes bedankten sich der Geschäftsführer des Klinikums Westfalen Michael Kleinschmidt und der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Karl-Heinz Bauer bei Degelmann. Er selbst wiederum unterstrich, dass er viele seiner Aufgaben nur durch Unterstützung von Weggefährten und Familie habe wahrnehmen können.