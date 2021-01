Neue Chefin des Finanzamts für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Dortmund ist Diane Trierweiler. Die 46-jährige Juristin hat zum 1. Januar die Nachfolge von Ulrich Loermann angetreten, der das Finanzamt im Dienstgebäude Auf dem Hohwart 2 in Wambel mehr als 15 Jahre leitete und Anfang Januar in den Ruhestand ging.

„Diane Trierweiler verfügt über Erfahrung in verschiedenen Finanzämtern für Groß- und Konzernbetriebsprüfung. Sie kennt die Herausforderungen, die die Arbeit mit sich bringt, genau. So erfordert die Leitung einer solchen Dienststelle vertiefte Kenntnisse im Steuerrecht, dass sie stets die Beschäftigten im Blick hat und sich darüber hinaus durchsetzen kann und entscheidungsstark ist – all das bringt Diane Trierweiler mit. Ich bin mir sicher, dass Ulrich Loermann ,sein Amt' in guten Händen weiß“, so Thomas Waza, Referatsleiter bei der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, anlässlich des Wechsels.

Mit der jetzigen Leitung des Finanzamts für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Dortmund übernimmt Trierweiler die Verantwortung für 145 Beschäftigte.

Trierweiler begann ihre Laufbahn in der Finanzverwaltung des Landes NRW im Jahr 2001 beim Finanzamt Herne-Ost. Nach ihrem Einsatz als Sachgebietsleiterin im Finanzamt Recklinghausen war sie Referentin bei der ehemaligen Oberfinanzdirektion Münster. Es folgte eine Station als Sachgebietsleiterin beim Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Herne. Anschließend war Trierweiler stellvertretende Dienststellenleiterin des Finanzamts Dortmund-Hörde, bevor sie in dieser Funktion zum Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Hagen wechselte. Zuletzt war sie als Dienststellenleiterin im Finanzamt Altena tätig.

Das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Dortmund ist eines von derzeit 15 Finanzämtern für Groß- und Konzernbetriebsprüfung in Nordrhein-Westfalen. Es ist zuständig für die Prüfung von 8.065 Gewerbebetrieben und Freiberuflern in den Bezirken der vier Finanzämter in Dortmund sowie der Finanzämter Hamm, Lippstadt, Lüdinghausen und Soest.

Aktuelle Daten zum Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Dortmund

- Dienststellenleitung: Leitende RegierungsdirektorinDiane Trierweiler (46)

- Beschäftigte: 145 (96 % Beamte, 4 % Regierungsbeschäftigte),davon 46 Teilzeitbeschäftigte

- Dienstgebäude: Auf dem Hohwart 2, 44143 Dortmund-Wambel

- Zuständigkeitsbereich: Das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Dortmund ist zuständig für die Prüfung von 8.065 Gewerbebetrieben sowie Freiberuflern (davon 3.117 Großbetriebe, 1.326 Mittelbetriebe, 712 Kleinbetriebe und 2.910 Kleinstbetriebe).

- Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die Finanzämter Dortmund-Hörde, Dortmund-Ost, Dortmund-Unna, Dortmund-West, Hamm, Lippstadt, Lüdinghausen und Soest.