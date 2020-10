Vergleichsweise gut kommt der Dortmund Airport durch die Corona-Krise. Aktuell sinken die Fluggast-Zahlen jedoch wieder.

Insgesamt nutzen 462.252 Passagiere den Dortmunder Flughafen im dritten Quartal 2020. Das sind 40 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Passagierentwicklung in Wickede verlief dabei in den einzelnen Monaten sehr unterschiedlich, hat die Flughafen Dortmund GmbH heute (2.10.) mitgeteilt.

Die Erholung des Luftverkehrs, die im Juli 2020 begann, setzte sich zu Beginn des dritten Quartals fort: Im Juli nutzten 134.192 Passagiere den Dortmund Airport für ihre Reise. Das sind halb so viele, wie im Juli 2019. In den ersten beiden August-Wochen kam es durch die Base-Eröffnung der Wizz Air nochmals zu einem deutlichen Anstieg der Passagierzahlen, so dass der Dortmund Airport im gesamten August rund 71 % seiner Fluggäste (181.250) aus dem Vorjahr wieder begrüßen durften. Die Anzahl der Flüge sank im gleichen Zeitraum nur um 4 %.

Seit dem Ende der Sommerferien gingen die Passagierzahlen wieder deutlich zurück. Neben dem Ferienende liegt das vor allem daran, dass die Infektionszahlen in vielen Urlaubsländern steigen und das Robert-Koch-Institut (RKI) ständig neue Corona-Risikogebiete ausweisen muss.

Auch zahlreiche Strecken ab dem Dortmund Airport sind davon betroffen, darunter beliebte Ziele wie Mallorca, Budapest, Wien und Lissabon. Andere Länder wiederum haben Einreisesperren oder Restriktionen für Reisende aus Deutschland verhängt. Das Streichen von Verbindungen und die Ausdünnung des Flugplans sind die Folge. Im September sanken die Passagierzahlen deshalb wieder auf 56 % des Vorjahresniveaus (141.371).

Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales, kommentiert die Verkehrszahlen des dritten Quartals: „Nachdem im Sommer deutlich mehr Passagiere als erwartet ab Dortmund geflogen sind, flacht die gute Entwicklung zuletzt durch neue Reisewarnungen und Restriktionen wieder ab. Der Winterflugplan deutet darauf hin, dass wir im vierten Quartal 2020 von einer Halbierung der Passagierzahl im Vergleich zu 2019 ausgehen müssen. Nichts desto trotz ist der Dortmund Airport der Flughafen in Deutschland, der momentan den geringsten prozentualen Verlust bei den Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr beklagt.“