Die ungarische Airline Wizz Air erweitert ihr Angebot ab dem Dortmunder Flughafen: Ab dem 20. Mai können Passagiere dienstags, donnerstags und samstags von Wickede nach Sarajevo fliegen.

Die Hauptstadt ist nach Tuzla die zweite Stadt in Bosnien-Herzegowina die Reisende künftig direkt von Dortmund aus erreichen können. Die Flüge sind bereits jetzt buchbar.

Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing am Dortmund Airport, freut sich über den Wachstumskurs der Airline: „Wizz Air hat bereits im vergangenen Jahr durch die Eröffnung der Base in Dortmund ihr Streckennetz deutlich ausgebaut. Das nun noch ein weiteres Ziel hinzukommt zeigt, dass die Airline auch in Zukunft voll auf Dortmund setzt und weiter am Standort wachsen will. Für unsere Passagiere bedeutet das noch mehr Flexibilität und eine größere Auswahl an attraktiven Destinationen.“