Im Dortmunder Stadtteil Marten wird Nachbarschaftshilfe großgeschrieben und gelebt.

Die ehrenamtliche Arbeit begann schon im März 2020 mit dem Ziel, zunächst vor allem die Corona-Risikogruppe mit Einkaufshilfen und Medikamentenlieferungen zu unterstützen. Schnell wuchs die Gruppe durch viele begeisterte Ehrenamtliche. Im Juli 2020 wurde die Nachbarschaftshilfe Marten aktiv durch eine Vereinsgründung institutionalisiert.

Der Verein, der Älteren technische und handwerkliche Hilfe anbietet, Niedrigverdiener mit Lebensmittelgutscheinen versorgt sowie auch Kinder und Jugendliche in Marten fördert, wird nun von der Wohnungsgeselllschaft Vonovia mit 2.500 Euro unterstützt.

Senioren: im Wohnumfeld bleiben



Ziel des Vereins ist es, auch nach Corona älteren und kranken Menschen den Alltag so zu erleichtern, dass diese noch lange selbstständig im vertrauten Wohnumfeld leben können. Nicht nur Einkäufe müssen erledigt, Rezepte abgeholt oder Medikamente besorgt werden. Vielen fehlte es auch an technischem Knowhow, um zum Beispiel mit der Familie zu skypen.

Wohl von Kindern und Jugendlichen



Darüber hinaus steht die soziale Teilhabe aller Menschen sowie das Wohl der Kinder und Jugendliche weiterhin im Fokus. Das Engagement geht über die Grenzen des Stadtteils in Marten hinaus. Der Verein ist auch in den umliegenden Stadtteilen Kley, Dorstfeld, Lütgendortmund und Kirchlinde unterstützend aktiv.

Zusammenhalt in Pandemie



„Die Pandemie hat uns alle getroffen“, erklärt Daniel Grude, der Schatzmeister des Vereins. „Wir möchten in Marten vielfältige Hilfsangebote bereitstellen. Die Spende bringt uns unserem Ziel, den Zusammenhalt in unserem Stadtteil zu festigen, einen großen Schritt näher. Gleichzeitig ist sie für uns Ansporn. Mit der finanziellen Unterstützung von Vonovia können wir unsere Arbeit ausweiten und Anschaffungen für unseren künftigen Nachbarschaftstreff tätigen. Ich bedanke mich im Namen aller Vereinsmitglieder bei Vonovia.“

Netzwerk aufgebaut



„Die Nachbarschaftshilfe ‚Marten aktiv‘ e.V. steht für ein soziales Miteinander. In kürzester Zeit haben die Ehrenamtlichen hier ein Netzwerk aufgebaut, das jedem Bedürftigen – jung oder alt – in vielen Bereichen Unterstützung bietet. Ob Einkaufshilfe, technische Unterstützung oder ein Wunschbaum in der Weihnachtszeit. In Marten steht Nachbarschaftshilfe im Zentrum. Vonovia hat in Marten und Umgebung mehr als 1.300 Wohnungen. Daher unterstützen wir ‚Marten aktiv‘ gerne bei seiner wertvollen Arbeit für den Stadtteil“, erklärt Volker Hehle, Vonovia Regionalleiter.