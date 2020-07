Endlich wieder live! Im Rahmen der Park Sessions im Dortmunder Westfalenpark veranstaltet das domicil eine Reihe von Konzerten rund um Jazz und Weltmusik. Auch Veranstaltungen für Familien mit Kindern im Grundschulalter stehen auf dem Programm.

Open Air unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen



Der überschaubar gehaltene Open-Air-Bereich mit clubbiger Bühne wurde Juicy-Beats-Team in enger Abstimmung mit den Behörden unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Schutzbestimmungen und Hygiene-Anforderungen entwickelt. Maximal 350 Gäste können auf ausschließlich bestuhlten Plätzen (normale Stühle, Liegestühle, auch Logen für max. 10 Personen einer Kontaktgruppe werden angeboten) die Veranstaltungen besuchen. Die Bühne im Westfalenpark erreicht man über den Eingang Blütengärten.

Das domicil präsentiert die folgenden Konzerte (aktueller Stand):

Fr 17.07. 20 h NIGHTHAWKS

Jazz / Rock / Electronic Lounge Grooves

So 26.07. 15 h SOUNDZZ: MR. SHIRAZY & EXILE ORCHESTRA

Familienkonzert mit World Music

So 26.06. 20 h JIN JIM

Latin, Jazz & Rock Power Grooves aus NRW

Do 30.07. 20 h NILS WÜLKER & ARNE JANSEN

Jazz & Pop Duo - Top!

Do 06.08. 20 h ZUCCHINI SISTAZ

Vocal Swing Trio - ideal für einen Sommerabend!

Mi 12.08. 20 h WIM WOLLNER GO! - QUENTIN TARANTINO FILM SCORES & MORE

Jazz Quintett meets Spaghetti-Western. Witzig, jazzig, gut!

Do 20.08. 20 h UWAGA!

Hochvirtuoses Klassik Jazz World Crossover

Weitere Konzerte sind in Vorbereitung für August und eventuell auch noch bis Mitte September. Bitte die aktuelle Informationen auf Facebook oder der Webseite des domicil beachten.

Das gesamte Programm der Juicy Beats Park Session findet sich hier.

Vorverkauf für die domicil-Veranstaltungen im Westfalenpark momentan nur über die Online-Ticketshop des domicil.

Die domicil-Location in der Hansastraße ist momentan inklusive Gastronomie in der Sommerpause. Mitte August geht es wieder weiter!