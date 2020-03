Um den örtlichen Ursprung des neuartigen Virus Sars-CoV-2, der die Atemwegskrankheit Covid-19 (Coronavirus-Disease-2019) verursacht, liefern sich die beiden Supermächte USA und China aktuell einen propagandistischen Schlagabtausch.

Während medizinisches Fachpersonal offiziell vom Sars-CoV-2 Virus spricht, der zur Virenfamilie der Coronaviren gehört und vom Volksmund einfach nur Coronavirus genannt wird, schwadronieren US-amerikanische Regierungsvertreter, allen voran natürlich @realDonald Trump (so sein Twittername), stets vom "chinesischen Virus" oder "Wuhan-Virus".

Die deutschsprachige Internetseite german.chinatoday.com.cn meldet hingegen, dass "Lungenentzündungen in Norditalien im November und Dezember 2019, für die zuvor keine Ursache gefunden worden war, vermutlich Covid-19-Erkrankungen waren. Die Internetseite beruft sich auf ein Interview des Mediziners Giuseppe Remuzz, Leiter des Mario Negri Instituts für Pharmakologie in Mailand, mit dem US-amerikanischen Radiosender National Public Radio (NPR). Remuzz habe zuletzt Nachrichten von Allgemeinmedizinern erhalten, die sich daran erinnert hätten, seltsame und schwere Lungenentzündungen, insbesondere bei Senioren, im Dezember und sogar im November gefunden zu haben. Die Nachrichtenseite schließt daraus, dass sich das Virus bereits in der Lombardei verbreitet habe, bevor die Epidemie in China ausbrach. Dies sei auch eine möglich Erklärung, warum die Pandemie gerade in Italien so stark wütet.

Spanische Grippe ursprünglich aus USA

Schon einmal war es den USA gelungen den Ausbruch einer schlimmer Krankheit, die weltweit zwischen 25 und 50 Millionen Menschenleben gekostet hat, sprachlich einem anderen Land anzuhängen. Vor über hundert Jahren wütete die Spanische Grippe auf der Welt. Die meisten Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass diese Pandemie ihren eigentlichen Ursprung in den USA hatte.

Eine für Mittwoch angesetzte gemeinsame Erklärung der G7 Staaten scheiterte am Streit unter den sieben größten Industrienationen (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das noch Vereinigte Königreich und die USA) um den von den USA geforderten, schlicht unwissenschaftlichen Begriff "Wuhan-Virus". Die vom Virus am stärksten betroffenen chinesischen Provinz ist Wuhan.

"China hat die Vereinigten Staaten dazu aufgefordert, die Politisierung von COVID-19 und die Stigmatisierung Chinas zu beenden.", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, laut der deutschsprachigen Internetseite german.china.org.cn .

Die selbe Internetseite fragt auch, "warum haben sie im Juli 2019 plötzlich den Stützpunkt für biologische und chemische Waffen Fort Detrick im Bundesstaat Maryland geschlossen?" Der Stützpunkt sei das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum für chemische und biologische Waffen des US-Militärs gewesen. Kurz nach seiner Schließung sei es in den USA zu einer Reihe von Lungenentzündungen oder ähnlichen Krankheiten gekommen. Dann legt die Internetseite weiter nach: "Warum hat die US-Regierung die COVID-19-Epidemie Mitte Februar leichtfertig abgetan, während viele Beamte des Geheimdienstausschusses des US-Senats zu diesem Zeitpunkt Millionen von Aktien verkauft haben? Geben sie angesichts einer Epidemie dem Kapital den Vorrang vor Leben?"

Von chinesischer Seite wird auch geäußert, dass der Sars-CoV-2 Virus von US-Militärs ausgegangen sein könnte, die 14 Tage vor dem Ausbruch in Wuhan an den dort stattfindenden 7. Militärweltspiele des Internationalen Weltsport-Verbands (International Military Sports Council (CISM) Military World Games) teilgenommen hatten.

Letztlich geht China davon aus, dass die USA die von China gewonnene Zeit für den Kampf gegen den Coronavirus vergeuden. Dazu passt, dass die US-Regierung laut eines Artikels auf der Internetseite telepolis.de wenige Monate vor dem Ausbruch der neuartigen Krankheit die Vertreterin der US-Seuchenschutzbehörde CDC aus China zurückbeorderte und Zusammenarbeit mit China eingestellt hat.

Den meisten Menschen, die weltweit aktuell direkt oder indirekt von Sars-CoV-2 betroffen sind, dürfte der eigentliche Ursprung ziemlich egal sein. Diese Menschen brauchen Hilfe und vor allem Lösungen.