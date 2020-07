Samstag, 13. Juni 2020

Schmitz Garten

Traumgärten gucken...

ist immer wieder ein besonderes Erlebnis!

Bei Anja Schmitz und ihrem Mann auf jeden Fall!

Der Hausherr an der Kasse!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Und so fanden sich an diesem Samstag auch wieder

einige nette Menschen, die mit großem Interesse den

Ausführungen von Anja und ihrem Mann lauschten!

Auf meinen Wunsch...

rückten wir für dieses kleine

"Mädels-Erinnerungsbildchen"

etwas näher zusammen... und

hielten die Luft an!!! Alles ok! ♥

Auf jede Frage...

wurde ausführlich geantwortet und das mit Freude und Geduld!

Ich denke mal, dass es einiges gab, was mehrfach erläutert wurde

und trotz allem - und Corona - war es wieder ein sehr gelungenes

Treffen in diesem Paradiesgarten!

Wundervolle Wege...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Als ich gerade angekommen war...

traf ich auf Dagmar aus Wesel und kurz nach mir kam

Margot aus Meerbusch - zum ersten Mal - in diesen so

schönen Garten!

Drei Bürgerreporterinnen...

die in Anjas Traumgarten unterwegs waren!

Letztes Jahr war die offene Gartenpforte im August...

und darum sah es dieses Jahr Mitte Juni auch wieder

ganz anders aus; was in so einem vielfältigen Garten

sowieso im wöchentlichen Wechsel immer wieder der

Fall ist!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Was gegen Schnecken hilft haben wir auch erfahren und

ich denke, ich bin diese Plagegeister nun los; nachdem sie

mir neu gekaufte und schöne Blumen bis auf die Stiele

abgeknabbert hatten! :-(((

Blick aus dem Rosenspalierdurchgang...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Auch Norbert Rittmann war kurz vor Ort und so waren wir

vier Bürgerreporterinnen und ein Bürgerreporter! Leider waren

Regine und Sabine schon früh dort und nur Dagmar hatte sie noch

zu Gesicht bekommen!

Bürgerreporter Norbert Rittmann

hochgeladen von Bruni Rentzing

