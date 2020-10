POL-DU: Untermeiderich/Bukarest: Fünf Männer wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Duisburger Mordkommission "Berg" über die Bundesgrenzen hinaus führten nun zu der Festnahme von fünf Tatverdächtigen in Rumänien. Die Männer stehen im Verdacht, einen 23-Jährigen am 12. August 2020 auf der Bergstraße in Untermeiderich mit Messern und Eisenstangen attackiert zu haben.

Die Angreifer sollen dem Tatopfer eine Halskette, sowie ein Armband entrissen haben und geflüchtet sein. Ein aufmerksamer Zeuge (49) alarmierte die Polizei. Mit einem Rettungswagen ging es für den 23-Jährigen mit Schnitt- und Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Dies konnte er nach einem mehrtägigen Aufenthalt wieder verlassen.

Der Angegriffene kannte seine Widersacher im Alter zwischen 20 und 31 Jahren, die sich nach der Tat nach Rumänien abgesetzt hatten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ergingen durch das zuständige Amtsgericht unter anderem wegen versuchten Totschlags Haftbefehle gegen die beteiligten Männer.

Anfang September dann die Erfolgsmeldung aus Rumänien: Alle fünf Tatverdächtigen konnten zeitgleich durch die rumänische Polizei festgenommen werden. Derzeit fliegen Duisburger Polizisten nach Rumänien. Sie überführen die Angreifer nach Deutschland, damit ihnen hier der Prozess gemacht werden kann.