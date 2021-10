Einmal im Leben in einer richtigen Band spielen und wissen, wie es ist, zusammen mit anderen Musikern „Summer of 69“ von Bryan Adams oder „I Love Rock’n’Roll“ von Joan Jett spielen und dabei so richtig abzurocken – diesen Traum haben viele.

Im neuen Projekt Band-Campus hilft der erfahrene Moerser Musikpädagoge und Gitarrist Pierre Disko jetzt dabei, diesen Traum zu verwirklichen. Unter seiner Anleitung werden Hobby-Musiker mit oder auch ganz ohne Erfahrung, aber mit dem gleichen Musikgeschmack, zusammengebracht und lernen, Songs einzustudieren und sie als Band zu performen. „Die Kinder sind erwachsen, das Haus ist abbezahlt und man fragt sich, wie man die Freizeit, die neben dem Job noch bleibt, sinnvoll nutzen kann“, erläutert Pierre Disko. „In dieser Lebensphase reift bei vielen Menschen der Traum von der eigenen Band. Oder sie möchten nach 20 der 30 Jahren an ihre früheren Band-Erfahrungen anknüpfen. Genau da setzt die Idee Band-Campus an.“

Wer dem Band-Campus beitritt, wird musikalisch rundum betreut und muss sich um entscheidende Dinge nicht selbst kümmern: Wie finde ich gleichgesinnte Musiker, wo finde ich einen Proberaum, wer zeigt mir, wie ich mit anderen zusammenspiele oder wie ich den Verstärker richtig einstelle? Das Ziel ist es, gemeinsam mit anderen Frauen und Männern, die ähnliche Vorstellungen haben, eine Band aufzubauen - öffentliche Auftritte nicht ausgeschlossen. Pierre Disko: „Ich gebe nichts vor. Die Bands suchen sich selbst die Songs aus, die sie spielen möchten. Ich helfe ihnen dabei, sie einzuproben.“

Band-Campus startet im November in Rheinhausen. Ab sofort kann man sich dafür anmelden. Alles Weitere erfährt man von Pierre Disko unter Tel. 0178/4744769 oder auf der Internetseite www.band-campus.de Musikalische rundum Betreuung bietet der „Band-Campus“ für die interessierten Teilnehmer.