Live-Lesung

#DUstreamst

Donnerstag

26.11.2020

15.00 Uhr

Wieder einmal reichen sich der Duisburger Autor Heinz Flischikowski und

der ebenfalls aus Duisburg stammende Produzent und Moderator Frank M. Fische

von #DUstreamst die Klinke. Natürlich geht es auch am Donnerstag in der

Livesendung auf Facebook wieder um Klassiker und Neuzeitautoren .

Diesmal wird es humorvoll und etwas grotesk, denn das neue Werk

der jungen Autorin Maria Zaffarana aus Köln hat es in sich.

"Zum Teufel mit Kafka" , so der Name ihres Romans, bei dem kein Auge trocken bleibt und die Lachmuskeln der Leser/innen stark strapaziert werden.

Als Klassiker hat es diesmal in der Sendung ein großer Menschenfreund

und Beobachter geschafft. Gedichte von Wilhelm Busch.

Was Busch ins Blickfeld kam und bemerkenswert schien,

das beschäftigte ihn, daran reimte und zeichnete er oft wochenlang grübelnd herum.

Diese Ausgabe stellt eine Auswahl aus den genannten Bänden dar,

eine bunte Mischung von Reflexionen und Beobachtungen des Dichters

und Zeichners Wilhelm Busch.

Moderation und Produktion:

Frank M. Fische

Heinz Flischikowski.