In den zurückliegenden Herbstferien verwandelte sich die Kulturwerkstatt Meiderich in einen Medienhafen. Unter dem Titel „Mediaport Meiderich“ luden David P. Fische und Andeas Sternbeg gemeinsam mit Medienpartnern aus Duisburg zur Ferienfreizeit in der Kulturwerkstatt in Meiderich ein.

"Ein starkes Stück Arbeit", so der LfM-Medientrainer und Dozent Jürgen Mickley.

Durchschnittlich zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren erlernten dabei unter Anleitung den Umgang mit audiovisuellen Medien. Während hörbare Medien in der ersten Woche

im Vordergrund standen, lag die zweite Woche ganz im Fokus der visuellen Medien.

Gemeinsam wurden ein Podcast, Video-Interviews und Stop-Motion-Filme produziert und selbstverständlich kamen Spiel und Kreativität auch nicht zu kurz.

Das Gaudioprojekt ist ein langfristig, ebenfalls vom Bund gefördertes Projekt.

Es wird jeden Samstag in der KWM stattfinden.

Anmeldung und weitere Informationen über www.kunstwerk.in

oder per Mail über info@kunstwerk.in oder post@stadtraummuseum.de