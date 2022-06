Vielfältige Angebote für die Sommerferien in der Meidericher Kulturwerkstatt

Die Ferien haben begonnen, und auch die Kulturwerkstatt in der Meidericher Bahnhofstraße öffnet in dieser Zeit ihre Türen für Kinder und Jugendliche.

Gemeinsam mit dem Verein StadtRaumMuseum e.V. laden die Organisatoren in diesem Sommer zu verschiedenen wöchentlichen Ferienkursen und Freizeiten ein.

Los geht es in der zweiten Ferienwoche, vom 4. bis 08. Juli 2022 mit der einwöchigen Freizeit „Gaudiopolis – Die Kinderrepublik“, in der kreatives Gestalten, Basteln und Malen im Vordergrund stehen. Darüber hinaus kann hier auch richtig geschraubt werden, wenn gemeinsam auf dem Gelände der Kulturwerkstatt die Bauhütte des „Schloss Hellersdorf“ neu aufgebaut wird. Dabei handelt es sich um ein in Einzelteile zerlegtes Gartenhäuschen, das bis zur Corona-Pandemie in Berlin als „kleinstes Museum der Stadt“ fungierte, nach Duisburg transportiert wurde und nun in Meiderich einen neuen Standort erhält. Ist es erst wieder zusammengeschraubt, entscheiden die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen gemeinsam, wie es für seinen neuen Standort verschönert

werden kann.

Vom 11. bis zum 15. Juli steht unter dem Motto „Mensch der Welt“ fantasievolles Verreisen in fremde Länder und zu anderen Kulturen im Vordergrund. Gemeinsam erleben die Kinder Online- Ausflüge in die Türkei, nach Usbekistan oder Ägypten. In den fünf Tagen lädt der ägyptische Künstler Mohamed Mesilhy zudem ein, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen und sich kreativ mit der eigenen Kultur, dem eigenen Lebensraum oder auch der eigenen Herkunft zu beschäftigen.

Die vierte und die fünfte Ferienwoche stehen in der zweiten Julihälfte ganz im Licht von

audiovisuellen Medien. Medienmachen kann heute jeder und so wird vom 18. bis zum 29. Juli die Meidericher Kulturwerkstatt dann für Kinder und Jugendliche zum MediaCamp. Dabei wird nicht nur versucht, sich der Vielzahl der existierenden Medien zu stellen und den Unterschied zwischen Fake-News und echten Informationen zu erkennen. Vor allem geht es auch darum, selbst Medien zu machen. Gemeinsam wird ein Podcasts produziert, Interviews geführt und Videos produziert. Ebenso sind Ausflüge in die kreative Welt der Fotografie geplant. So kommt die Produktion von Stop-Motion-Filmen ebenso zur Anwendung wie das künstlerische „Malen mit Licht“.

Die Teilnahme am MediaCamp ist sowohl für eine als auch für beide Wochen möglich. Ein eigenes Smartphone wäre von Vorteil, ist jedoch keine Bedingung.

Mit der Frage „Gibt es Leben auf dem Markt?“ wird dann in der letzten Ferienwoche nicht etwa nach Außerirdischen gesucht. Vielmehr geht es vom 01. bis zum 05. August darum, gemeinsam Kunst im öffentlichen Raum zu gestalten. Im Fokus liegen hierbei die Marktplätze der Stadtteile Ruhrort und Meiderich. Hier sollen vor allem Objekte kreiert und gebastelt werden, die beide Marktplätze verschönern und so für ein paar Tage wirklich Leben auf den Markt zu bringen.

Die einzelnen Freizeiten finden jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 09.00 bis 16 Uhr statt und sind geeignet für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, für ausreichend Verpflegung während der Teilnahme ist gesorgt.

Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail unter post@stadtraummuseum.de oder im Web unter www.kulturwerkstattmeiderich.de.

Kostenlose Teilnahme und dazu auch noch Verpflegung? Das geht nicht?

Doch, denn die einzelnen Kurse werden gefördert:

Durch den Fonds Soziokultur mit Mitteln aus dem Programm „Neustart Kultur“

der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien

und durch den Bundesverband Netzwerke der Migrantenorganisationen und

den Bundesverband Paritätisches Bildungswerk e.V. mit Mitteln des

Programms „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.