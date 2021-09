Am Donnerstag, 30. September, lädt die Duisburger Spätschicht von 16 bis 21 Uhr in die Duisburger City zum Einkaufen, Verweilen und Genießen ein.

Neben den bewährten Klassikern wie Currywurst und Pommes Frites werden weitere Leckerbissen und ständig wechselnde Streetfood-Köstlichkeiten serviert. Abgerundet wird das Angebot mit einer Auswahl an Getränken.

Der Duisburger Künstler Christoph Terbonssen wird an diesem Abend für gute Stimmung sorgen. Als Entertainer überzeugte er bei unzähligen TV-Auftritten mit „Der Popolski-Show“. Von Folk über Blues bis hin zu Rock und Pop reicht sein Repertoire, das eigene Kompositionen sowie Coversongs von Stevie Wonder umfasst.