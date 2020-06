Nie waren Künstler mit ihrer Musik so gerne draußen wie in diesen Tagen. Präsent sein, auftreten, Freude bereiten – das ist im kleinen Rahmen und unter freiem Himmel endlich wieder möglich. Mit Mini-Konzerten in Innenhöfen von Duisburger und Düsseldorfer Pflegeeinrichtungen möchten Ensemblemitglieder der Deutschen Oper am Rhein die Kunst zu Menschen bringen, die von der Isolation in der Corona-Krise in besonderem Maße betroffen waren.

Die Reihe startete bereits Dienstagnachmittag: Kimberley Boettger-Soller (Mezzosopran), Torben Jürgens (Bass) und Dagmar Thelen (Piano) gaben um 15 Uhr ein etwa 15-minütiges Konzert im Seniorenzentrum im Wohndorf Laar.

Ein unterhaltsames Repertoire aus Operette und Oper steht auch am Mittwoch, 17. Juni, um 15 Uhr auf dem Programm, wenn Anke Krabbe (Sopran), Dmitri Vargin (Bariton) und Dagmar Thelen (Piano) im AWO Seniorenzentrum Lene Reklat in Duisburg-Rheinhausen zu Gast sind.

Zwei weitere Mini-Konzerte folgen bis Ende Juni: Am Donnerstag, 18. Juni, 15 Uhr, musizieren Heidi Elisabeth Meier (Sopran) und Andrés Sulbarán (Tenor) gemeinsam mit dem Pianisten Wolfgang Wiechert im AWO Seniorenzentrum Ernst Ermert in Duissern. Den musikalischen Schlusspunkt setzen Romana Noack (Sopran), Torben Jürgens (Bass) und Dagmar Thelen (Piano) am Mittwoch, 24. Juni, 15.30 Uhr im Pflegeheim der Diakonie im Stammhaus Kaiserswerth.