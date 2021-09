Mauern im Jour Fixe

Mauern in Schriften, Köpfen und Gesellschaften. In Stein gemeißelt? heißt der Jour fixe - Vortrag, zu dem die Duisburger Volkshochschule im September einlädt. Falko Guzowski heißt der Referent; hier wird eine Veranstaltung der Akzente nachgeholt, die wegen Corona ausgefallen ist.

Die Veranstaltung ist gut besucht. Die Besucher werden aber enttäuscht. Der Referent beginnt nüchtern und sachlich, verliert aber immer mehr den Faden, so daß er schon nach einer halben Stunden ratlos am Mikrophon steht und nicht weiß, was er sagen soll.

So früh wie hier verlassen die Besucher normalerweise nicht Veranstaltungen der Volkshochschule. "Ein Schlag ins Wasser." Diese Meinung ist hier durchaus zu hören.