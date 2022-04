Musikgeschichte im Jour Fixe

Frau Reichhardts musikalische Plaudereien - Heute: Streifzug durch die Musikgeschichte ist das gestrige Jour Fixe in der Duisburger Volkshochschule überschrieben. Marliese Reichhard, ihres Zeichens Lehrerin an einer Förderschule in Oberhausen, bietet einen unterhaltsamen Überblick über deutsche Musikgeschichte, die mit dem Flötenspiel in der Antike beginnt.

Sie bietet einen Vortrag, aber auch Gesang, der das Publikum mit einbezieht. Alles in allem ist dies eine unterhaltsame Veranstaltung, mit der die Osterferien eingeläutet werden.